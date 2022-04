Ort der Begegnung : Diakonie plant Repair-Café für Geldern

Nach dem Vorbild des Repair-Cafés in Kevelaer soll auch eines in Geldern entstehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Alle, die ein Herz für Technik und Tüftelei haben und gerne Sachen reparieren, sollen sich melden. Werkzeug ist teilweise schon vorhanden. Das erste Treffen ist am 27. April im Haus der Diakonie am Ostwall.

Viele elektronische Geräte und Spielsachen brauchen nur eine kleine Reparatur, um sie vor dem Schrott zu bewahren. Die Stadt Geldern und die Diakonie im Kirchenkreis Kleve möchten ein Repair-Café in Geldern auf den Weg bringen. So wie es sie zum Beispiel auch schon in Kevelaer und Wachtendonk gibt. Interessierte sind am Mittwoch, 27. April, ab 18 Uhr zu einem ersten Treffen ins Haus der Diakonie Geldern am Ostwall 20 eingeladen. Dort soll später, wenn sich genügend Interessenten finden, auch das Repair-Café seinen Ort haben.