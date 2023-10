Anlaufstelle in Geldern „Ich hätte Angst, auf der Straße zu übernachten“

Obdachlosigkeit ist ein Problem, das in vielen Städten weltweit zunimmt. Auch im Kreis Kleve gibt es Obdachlosigkeit. Die Gründe reichen von langer Arbeitslosigkeit über Suchterkrankungen bis hin zu familiären Problemen. „Eines haben alle Obdachlosen gemeinsam“, sagt Gorthmanns, „sie benötigen unsere Unterstützung.“ Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve bietet in Geldern eine wichtige Anlaufstelle für Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen im Gelderland an. Gemeinsam mit dem Caritasverband Kleve im Nordkreis unterhält sie die Fachberatungsstelle für Menschen in besonderen Lebenslagen und bietet Menschen konkrete Hilfe und Beratung an.