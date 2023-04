Diakonie im Kirchenkreis Kleve weitet Angebot aus Sozialberatung der Diakonie nun in drei weiteren Kommunen

In Kalkar, Kevelaer und Kleve freut sich Diakonie-Mitarbeiterin Jutta Seven auf ratsuchende Menschen: Seit einem Jahr arbeitet sie im Fachbereich Soziale Dienste, seit April 2022 ist sie als Sozialberaterin in der Kirchengemeinde Kleve im Rahmen des Offenen Forums, donnerstags (14.30 bis 17 Uhr) tätig. Ebenso bietet sie Sprechstunden im Info- und Beratungsladen Neuland an der Hauptstraße 26 in Kevelaer an: dienstags (10 bis 12 Uhr) und mittwochs (14 bis 16 Uhr). Ab 17. April wird die Sozialberatung im evangelischen Gemeindehaus an der Kesselstraße 5 in Kalkar dazukommen (montags 10 bis 13 Uhr).