Präventive Hilfe Diakonie im Kirchenkreis Kleve hilft bei Wohnungsnotfällen

Im Haus der Diakonie Geldern engagieren sich für das Projekt Jutta Seven (Koordination) sowie die Mitarbeiterinnen Heike Pullich-Stöffken und Lia Wolfers. Sechs Monate nach Start des Projektes ziehen sie eine erste Bilanz: „Das Projekt setzt genau am derzeitigen Bedarf vieler Personen an.“ Gerade durch die hohe Inflation, fehlenden bezahlbaren Wohnraum und steigende Energiepreise seien viele Menschen ratlos – und schnell hoffnungslos. Die Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch frühe, präventive Hilfe steht deshalb im Fokus der Arbeit. Seit Beginn des Projektes wurden 45 Haushalte im Südkreis beraten. Hierbei handelte es sich zumeist um Personen oder Familien, die sich ohne Unterstützung nicht mehr in der Lage sahen, ihre Wohnung zu erhalten oder eine neue Wohnung zu finden. Rückmeldungen von Ratsuchenden spiegeln große Erleichterung wider, sagen die Beraterinnen: „Menschen finden gut, dass ihnen überhaupt jemand zuhört und sie einen Ansprechpartner für ihre Sorgen haben.“