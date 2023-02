Diakonie im Kirchenkreis Kleve Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien

Am Montag, 13. Februar beginnt um 14.30 Uhr bis 16 Uhr ein Online-Angebot das „Familiengeheimnisse“ für pädagogische Mitarbeitende und Interessierte thematisiert. Ebenfalls online geht es am Dienstag, 14. Februar, weiter mit „Kinder aus suchtbelasteten Familien und ihre besonderen Bedürfnisse“ für pädagogische Mitarbeitende und Interessierte (9 bis 10.30 Uhr). Von 11 bis 12.30 Uhr schließt sich eine „offene Telefon- oder Online-Sprechstunde“ mit Tim Rambach, Mitarbeiter der Diakonie-Suchtprävention, an (Telefon 02831 9130848). Am Mittwoch, 15. Februar, stellen Diakoniemitarbeitende von 14.30 bis 16 Uhr pädagogisch Mitarbeitenden Materialien zum Einstieg in das Thema „Sucht-Eltern-Kinder“ online vor.