Diakonie Geldern legt Fokus auf Erkrankung Aktionswoche „Sucht“ will Vorurteile abbauen

Mit den „FitKIDS“ und den „Drachenfliegern“ macht die Diakonie Beratungsangebote, die sich an Kinder richten und die Eltern mit einbeziehen. „Kinder benötigen Unterstützung, um innerhalb ihres Familiensystems gestärkt und gesund heranwachsen zu können. Sie sollen sich nicht für die Erkrankung ihrer Eltern verantwortlich fühlen.“ Den Eltern steht das kostenlose Beratungsangebot der Suchtberatungsstelle zur Verfügung. Auch besorgte Angehörige, Bezugspersonen und Fachkräfte in pädagogischen Berufen können das kostenlose Beratungsangebote in Anspruch nehmen. „Mit dem Fortbildungsmodul ,Kita Move‘ wenden wir uns an pädagogische Fachkräfte“. Trainiert wird an drei Fortbildungstagen (15., 22., 29 April), Eltern mithilfe „motivierender Gesprächsführung“ bei pädagogischen Themen besser erreichen zu können. Anmeldungen bei der Fachstelle für Suchtprävention, Ostwall 20, in Geldern, bis zum 29. März, 02831 9130800 oder infogeldern@diakonie-kkkleve.de.