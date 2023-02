Schüler sammelten Unterschriften DFB-Präsident antwortet Spee-Gymnasium

1000 Unterschriften wollten sie sammeln. 806 sind es geworden. Im Dezember hatten Schüler der Leistungskurses Sozialwissenschaften am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern einen Brief an den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, verfasst, um ihren Unmut über die Vergabe der Fußball-WM an den Wüstenstaat Katar und das Verbot der One-Love-Binde zum Ausdruck zu bringen.