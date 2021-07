Prüfung am Berufskolleg Geldern : Sprachdiplom für Schüler

Prüfung am Berufskolleg Geldern

Bundesweit - wie hier in Berlin - werden Zuwanderer mit der deutschen Sprache vertraut gemacht. Foto: dpa

Geldern Den Zuwanderern wird damit nicht nur ihr offizielles Niveau der Deutschkenntnisse zurückgemeldet. Sie haben auch bessere Erfolgsaussichten bei Bewerbungen.

In den vergangenen Monaten haben zugewanderte Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) am Berufskolleg Geldern abgelegt. Dabei handelt es sich um eine internationale Sprachprüfung. Nun halten sie stolz das Deutsche Sprachdiplom I professional (DSD1 PRO) in ihren Händen.