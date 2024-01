Feierstunde im Bürgerforum DRK ehrt Blutspender in Geldern

Die nächsten Möglichkeiten zur Blutspende in Geldern: am 9. Januar, 16.30 Uhr, Haus der Vereine in Pont; am 18. Januar, 16 Uhr, katholisches Pfarrheim in Walbeck; am 15. Februar, 16 Uhr, Bürgerforum in Geldern; am 6. März, 16 Uhr, St. Martini-Schule in Veert.