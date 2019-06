Kontrolle auf der A40 : Deutsche mit Drogen erwischt

Kerken 6,6 Kilogramm Marihuana mit Straßenverkaufswert von 66.000 Euro sichergestellt,

Wie die Polizei am Dienstag meldete, überprüfte bereits am 13. Mai um 13.15 Uhr ein Polizeiteam aus Bundespolizei und niederländisch-königlicher Marechaussee eine 32-jährige Deutsche an der Anschlussstelle Kerken nach der Einreise aus den Niederlanden.