Interesse in Straelen wird abgefragt : Neuer Anlauf für schnelles Internet

Straelen Die Stadt Straelen startet gemeinsam mit der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser einen neuen Versuch für den Ausbau einer hochwertigen Breitbandinfrastruktur. 40 Prozent müssen sich melden.

Die Deutsche Glasfaser wird bis zum 29. November eine Nachfragebündelung in Straelen durchführen. Nur wenn mindestens 40 Prozent der betroffenen Haushalte das Netz auch nutzen möchten, wird die Deutsche Glasfaser das neue Glasfasernetz ausbauen können. Bereits 2016/ 2017 hatte es einen ersten Anlauf der Deutschen Glasfaser im Straelener Nahbereich gegeben, bei dem die notwendigen 40 Prozent nicht erreicht werden konnten — so war der Ausbau aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll und konnte nicht durchgeführt werden. Inzwischen haben sich die Anforderungen geändert. Die Stadt Straelen macht sich daher für einen erneuten Versuch stark. Die nachhaltige und zukunftssichere Erschließung mit Breitband-Glasfasertechnologie solle vorangetrieben werden. Wenn sich bei der erneuten Nachfrage mehr als 40 Prozent der Straelener zugunsten der Glasfaser aussprechen, könnte das Projekt Realität werden. Von Mitarbeitern der Stadt würde es eng begleitet.

Zusätzlich zu dem schnelleren Netz stelle ein Glasfaseranschluss am Haus eine Wertsteigerung der Immobilie dar – ein Argument, das Hauseigentümer bei Überlegungen nicht außer Acht lassen sollten, so die Stadt. Um Bürger über diese und weitere Informationen zum neuen Glasfasernetz aufzuklären, eröffnet die Firma Deutsche Glasfaser am Freitag, 9. Oktober, einen Servicepunkt bei Rewe Gellen am Ostwall Straelen.