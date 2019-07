Ausbau in Gelderner Ortschaften : Deutsche Glasfaser stockt Bautrupps in Walbeck auf

Farbige Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel verlegt werden, liegen an einer Straße (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Geldern Mit mehr Mitarbeitern sollen die Arbeiten der Deutschen Glasfaser in Walbeck schneller vorangehen.

(RP) Wie die Deutsche Glasfaser mitteilte, werde der Glasfaserausbau in den Gelderner Ortschaften mit verstärktem Einsatz fortgeführt. Das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen stockt demnach in Walbeck und Landhauspark die Anzahl der Bautrupps für den weiteren Ausbau in den Straßen auf.

In den Ausbaugebieten Hartefeld, Vernum und Pont habe der Fokus in den vergangenen Wochen auf Mängelbeseitigung und Wiederherstellung der Oberflächen in den Straßen gelegen. Nun würden die Leitungen nach und nach aktiviert, heißt es von dem Unternehmen. In Hartefeld, Vernum und Pont müssten nur noch wenige Anschlüsse aktiviert werden. Danach folgten in einigen Monaten die Nacharbeiten.

Mit aufgestocktem Kolonnen-Einsatz solle dieses Ziel nun auch schnellstmöglich für Walbeck und Landhauspark erreicht werden. Dort hatten die Arbeiten in den Straßen in den vergangenen Monaten geruht, die Oberflächen mussten wiederhergestellt werden. In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten an den Glasfaserleitungen wieder aufgenommen werden. Der Tiefbau soll im August starten und nach etwa zwei Monaten abgeschlossen sein. Bis spätestens November 2019 werden voraussichtlich alle noch ausstehenden Kunden am Netz von Deutsche Glasfaser angeschlossen sein.