Glasfaser-Ausbau in Issum : Tiefbauarbeiten in Außengebieten starten im August

In Issum wird das Glasfasernetz bald weiter ausgebaut. Im August soll es losgehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Issum Anfang August rollen die ersten Baumaschinen an, um das Glasfasernetz in Issum auszubauen. Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in etwa 40 Zentimeter Tiefe in die Straßen eingebracht.

Die Planungsphase für den Ausbau des öffentlich geförderten Glasfasernetzes im Außenbereich von Issum ist beendet. Die Maschinen und das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen Soli Infratechnik GmbH stehen in den Startlöchern. Anfang August rollen die ersten Baumaschinen an, um das Glasfasernetz in Issum auszubauen. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen.

Auf diesem Weg wird in Issum ein Glasfasernetz gebaut, welches insgesamt etwa 90 Kilometer umfasst. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch, zum Beispiel mit Pflastersteinen, zu schließen, da diese gegebenenfalls ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert.

Die Prozesse werden mit Gemeindeverwaltung und Bauleitung abgestimmt. Die Gemeinde kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straßen, Gehwege) durch die Gemeinde. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragten Generalunternehmer ist obligatorisch. Besteht doch einmal Ausbesserungsbedarf, kümmert sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung.

Persönlicher Ansprechpartner im Ort als Fachhandelspartner von Deutsche Glasfaser ist Radio Klink Multimedia-Service, Kapellener Straße 29 in Issum. Das Fachgeschäft hat Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 12.30 geöffnet.

(RP)