Deutsch-niederländisches Sinfonieorchester Symphonia Eugeniana hat ersten Auftritt in Arcen

Dirigiert wird das euregionale Sinfonieorchester von dem Deutschen Michael Rein, der seit einigen Jahren in den Niederlanden lebt und musikalisch auf beiden Seiten der Grenze sehr aktiv ist. Er hat das Orchester in sehr kurzer Zeit auf dieses Konzert vorbereitet. Mitglieder des Orchester sind Deutsche und Niederländer, die meisten wohnen in dem Einzugsgebiet, in dem einst der Kanal Fossa Eugeniana gebaut werden sollte und dessen Überreste bis heute an vielen Stellen sichtbar sind. Im Moment probt das Orchester alle zwei Wochen sowohl in Geldern als auch in Venlo-Steyl. Dadurch leistet es einen wertvollen Beitrag zur euregionalen Verbindung und zur Völkerverständigung.