Standort ist am Vogt-von-Belle-Platz Der Zunft- und Vereinsbaum in Issum wird restauriert

Zur Kirmes am 8. September 2011 wurde er vollendet mit dem letzten Arm und der Beleuchtung. Inzwischen ist der Vereins- und Zunftbaum aber in die Jahre gekommen. Die beweglich aufgehängten Schilder quietschen bei jedem Windstoß und die Abbildungen sind verblasst. Die Baumkrone muss überarbeitet und der Anstrich erneuert werden. Der Heimat- und Verkehrsverein Issum hat sich daher dazu entschlossen, den Vereins- und Zunftbaum vollständig zu restaurieren. Die Wappenschilder sind bereits abgenommen und befinden sich in der Überarbeitung. Die Wiederherstellung des Baumes soll über den Winter bis zum Frühjahr 2024 erfolgen. Über eine Unterstützung in Form einer Spende würde sich der Verein sehr freuen. Kontakt ist über die Internetseite des Heimat- und Verkehrsvereins möglich.