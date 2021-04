Infrastruktur in Straelen : Straelens Markt schöner machen

Infrastruktur in Straelen

Straelen Mit Pflanzen und neuen Möbeln soll der Platz aufgewertet werden. Politik und Verwaltung haben sich über die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Die Bürger sollen im weiteren Verlauf beteiligt werden.

In einem digitalen Workshop haben sich Politik und Stadtverwaltung über die weitere Vorgehensweise für eine behutsame Aufwertung des Straelener Marktplatzes abgestimmt. Dieser Diskussion mit dem Ziel, eine Planungsgrundlage zu schaffen, war eine ebenfalls digital durchgeführte Informationsveranstaltung vorausgegangen, in der die Ergebnisse aus den vorangegangenen Beteiligungsformaten den Fraktionen vorgestellt und zur Beratung übergeben wurden.

Im Einzelnen wurde zum Thema Begrünung entschieden, dass ein Bepflanzungskonzept für die Innenstadt in Auftrag gegeben wird. Auch hier werden die Bürger auf Wunsch aller Fraktionen im Rahmen einer Abstimmung oder eines Wettbewerbs beteiligt. Fest steht, dass die Bäume auf dem Marktplatz erhalten bleiben. Die öffentliche Möblierung soll zukünftig durch neue und einheitliche Sitzelemente sowie Abfallbehälter ersetzt werden. Die jetzigen Elemente sollen abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Auch an Spielgeräte, Ascher oder Ladestationen wird gedacht. Für die Außengastronomie ist eine Vielfalt gewünscht, es wird keine strikten Vorgaben geben. Weitere sichere, temporäre Abstellmöglichkeiten für Fahrräder werden insbesondere für die Nebenstraßen geprüft.