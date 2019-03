Unsere Woche: Der Wettstreit um gute Schulbildung

Alle Eltern sind bestrebt, für ihre Kinder das Beste zu bekommen. Auch und gerade, wenn es um die Schulbildung geht. Die freie Schulwahl funktioniert aber nur bedingt.

In der Schullandschaft gelten die gleichen Regeln wie auf dem Arbeitsmarkt. Gibt es mehr Plätze als Bewerber, ist der Nachfrager in einer relativ komfortablen Situation, der Anbieter in der Bredouille. Um den Arbeitsmarkt zu beleuchten: Seit Jahren klagen die Unternehmen darüber, sie könnten ihren Bedarf an Fachkräften kaum noch decken. Und ähnlich sieht es bei den Ausbildungsplätzen aus. Dass eine gewisse Anzahl an Lehrstellen zum Start des Ausbildungsjahres leer bleibt, ist mittlerweile fast normal.