Werbering Nieukerk verlegt den Termin : Webermarktfest erst im August

Das Webermarktfest wird diesmal Anfang August gefeiert. Foto: Thomas Binn (binn)/Binn, Thomas (binn)

Nieukerk Der Werbering Nieukerk verlegt den Termin. Am gleichen Wochenende soll auch die sanierte Krefelder Straße eingeweiht werden. Das Oktoberfest fällt aus.

Der Werbering Nieukerk geht auf Nummer sich: Das Webermarktfest, das eigentlich traditionell im Mai stattfinden sollte, wird in den Sommer verschoben. Nun soll am 6. und 7. August gefeiert werden – verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das wird allerdings auch der einzige 2022 in Nieukerk sein: Wegen der zeitlichen Nähe zum Augusttermin verzichtet der Werbering auch in diesem Jahr auf sein Oktoberfest mit dem Bobby-Car-Rennen.

„Es ist ein traurige, aber wohl auch die richtige Entscheidung“, so Harald Giese vom Werbering im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwei Gründe hätten die Aktiven, die schon mitten in den Vorbereitungen für das Webermarktfest im Mai waren, bewogen, noch einmal umzuplanen. Da ist natürlich Corona mit allen Unabwägbarkeiten. „Kann man im Mai schon wieder ungezwungen in Partystimmung feiern“, fragt Giese.

Das andere ist der Ausbau der Krefelder Straße. Zwar soll die Baustelle im Mai verschwunden sein, wenn alles läuft wie geplant. „Doch können wir uns darauf verlassen? Was wäre, wenn es Verzögerungen gibt?“, so Giese weiter. Deshalb habe man sich nun für den Augusttermin entschieden, um bei beiden Themen auf der sicheren Seite zu sein.

Und die feierliche Eröffnung der „neuen“ Krefelder Straße soll dann auch im Mittelpunkt des Webermarktfestes stehen. Nach dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst soll Bürgermeister Dirk Möcking den Einkaufsbereich offiziell freigeben. Ansonsten bleibt das Fest bei der gewohnten Struktur: Am Samstagabend geht es los mit einem Platzkonzert von den Treuen Musikanten und des Männergesangvereins Nieukerk. Dann übernehmen die „Kings for a Day“ und sorgen bis 1 Uhr nachts für Partystimmung an Weber- und Schwanenemarkt.

Am Sonntag öffnen die Geschäfte, es gibt viele Aktivitäten im ganzen Dorf, Vereine, Unternehmen und Verbände stellen sich vor. Harald Giese: „Wir sind froh und dankbar, dass unsere Hauptsponsoren, die Sparkasse Krefeld und die Warsteiner Brauerei, weiterhin mit an Bord sind.“