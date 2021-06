Aktion in Geldern : Wasserturm vom Efeu befreit

Aktion in Geldern

Nach der Arbeit am Wasserturm (v.l.): Hartwig Bloemen, Peter Busch, Markus Bexte und Jürgen Jesse (Mitglied des Kunstvereins). RP-Foto: Heinz Spütz Foto: Heinz Spütz

Geldern Sturmtief Eugen riss Anfang Mai dem Turm am Gelderner Bahnhof den tonnenschweren Pflanzenteppich von der Fassade. Nun konnten mit ehrenamtlicher Hilfe und dank einer Geldspende die Aufräumarbeiten abgeschlossen werden.

Was war geschehen? Am 4. Mai fegte Sturmtief Eugen über Deutschland hinweg, schüttelte mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h den Niederrhein kräftig durch und hatte dabei den Wasserturm am Bahnhof genauer im Visier genommen. Die Orkanböen hatten den über mehrere Jahrzehnte hochgewachsenen, tonnenschweren Efeu von der Fassade gelöst, der wie ein fester Pflanzenteppich nach vorne geklappt war und die Umzäunung des Geländes und das Eingangstor unter sich begraben hatte.