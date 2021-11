Prinzenproklamation in Veert : Prinzessin Nadine I. regiert in Veert

Prinzessin Nadine I. regiert in Veert

Prinzenproklamation in Veert

Veert Nadine Kersten ist glücklich. Eigentlich hätte sie schon im vergangenen Jahr das Zepter von Prinzessin Elke I. übernehmen sollen. Doch wegen Corona verlängerte sich deren Regentschaft um ein weiteres Jahr.

Als sie am Samstag um 18.11 Uhr im Saal „Alt Veert“ gemeinsam mit Präsident Hans Kubon die Prinzenproklamation eröffnete, war alles wie immer: Nadine Kersten begrüßte die Gäste, insbesondere die Ehrengäste wie Bürgermeister Sven Kaiser, Ortsbürgermeister Heinz Manten, den Präsidenten der Geselligen Vereine, die Veerter Wirte und Abordnungen der Karnevalsvereine der GKG Straelen, KKG Kapellen, KfG Geldern, Blau-Weiß Hartefeld, Blau-Weiß Kevelaer und KKG Geldern.

Knapp zweieinhalb Stunden später war jedoch alles anders. Da eroberte Kersten als Prinzessin Nadine I. mit ihrer Garde unter tosendem Jubel den Saal. Ihre Vorgängerin Prinzessin Elke I. übergab ihr nach zweijähriger Regentschaft die Prinzenkette, und Sven Kaiser überreichte ihr das Zepter. In ihrer Antrittsrede brachte sie die Freude zum Ausdruck, aber auch die Hoffnung und die Erwartung, endlich wieder Karneval feiern zu können. Schließlich hätte sie ja eigentlich schon im vergangenen Jahr diesen großen Tag erleben sollen.

Als flotte Reiterin hielt ihre Tante, Annette van Stephaudt, eine Laudatio und verwies besonders darauf, dass Nadine mit dem Karneval groß geworden ist: als Tänzerin, als Trainerin und nicht zuletzt im Vorstand des VVK und als Moderatorin im Gespann mit Hans Kubon. Aber auch im Reitverein engagiere sie sich sehr, weniger als Reiterin, dafür mehr in der Pflege der Pferde. Ruhe genießt sie mit ihrem Pferd in der Natur. Das gibt ihr Kraft – und die wird sie in der langen Session mit ihrer charmanten Garde auch brauchen.