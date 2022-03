Interview mit Gerd Halmanns zum Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis : Junge Erforscher regionaler Kultur

Gelderland Der Vorsitzende des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend über die neue Ausschreibung für den Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis. Vorschläge bis 30. November.

Namensgeber Karl-Heinz Tekath leitete von 1988 bis zu seinem plötzlichen Tod im Dezember 2004 das Archiv des Kreises Kleve in Geldern. Gleichzeitig war er im Vorstand des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend tätig. Zu seinen zahlreichen Verdiensten gehörte die verstärkte Öffnung des Archivs für sehr viele Menschen. Vor allem die Vermittlung von Geschichte an Jugendliche und junge Erwachsene war ihm ein Herzensanliegen.

Vereins für Geldern und Umgegend werden alle zwei Jahre junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet. Sie müssen engagiert und fachlich hervorragend sein und etwas Besonderes zur Erforschung der regionalen Kultur geleistet haben. Da kommen zum Beispiel Abschlussarbeiten zu Geschichte, Sprache und Literatur, Archäologie , Kunst- und Rechtsgeschichte, Geographie oder Politik in Frage. Wichtig ist, dass die Forschungen einen Bezug zum Niederrhein , zu Nachbarregionen in den Niederlanden oder zum gesamten Gelderland haben.

Halmanns Ja, wir stehen weiter in Kontakt zu fast allen Preisträgerinnen und Preisträgern. Die meisten sind der regionalen Forschung treu geblieben. Ronja Hochstrat aus Kevelaer hatten wir für eine Bachelorarbeit zum Herzogtum Geldern geehrt. Sie hat inzwischen eine sehr lesenswerte Masterarbeit zur Kevelaerer Wallfahrtsgeschichte im Nationalsozialismus vorgelegt. Der Kranenburger Manuel Hagemann erhielt unsere Auszeichnung für eine Masterabeit über die Grafschaft Kleve im 14. Jahrhundert. Dem folgte eine opulente Dissertation über territoriale Amtsträger unter Adolf II. von Kleve – ein Buch, das Standards für die Geschichte des frühen 15. Jahrhunderts am Niederrhein gesetzt hat. Marina Cremer (heute: Rieß) aus Sonsbeck, die mit einer Masterarbeit über die „Amsterdamer Monstranz in der St. Nikolaikirche in Kalkar“ überzeugt hatte, ist Expertin für das Goldschmiedehandwerk der frühen Neuzeit am Niederrhein und hat eine entsprechende Doktorarbeit vorgelegt. Solche Beispiele ließen sich leicht fortsetzen.