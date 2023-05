Initiative in Herongen Sie retten die alte Amandus-Kirche

Diese Vereinsgründung ist jetzt erfolgt. Heykamps und der 1. Vorsitzende Norbert Holzweiler gehen davon aus, dass sich noch mehr als die 59 Teilnehmer der Versammlung für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes einsetzen möchten. Zunächst müssen allerdings vertragliche Dinge geregelt werden. Der Kaufvertrag muss notariell beurkundet werden. Voraussetzung dafür sind die Unterschriften der Kirchengemeinde und des Vereins sowie die Zustimmung des Bischofs von Münster. Erst nach dem Abschluss des Kaufs werden zwei Kooperationsverträge wirksam. Einmal zwischen dem Verein und der Kirchengemeinde. Dort wird zum einen der jährliche Zuschuss von der Kirche in Höhe von 5000 Euro geregelt, zum anderen die Termine, die von der Kirchengemeinde in der alten Amandus-Kirche nach Entscheidung des Pastors abgehalten werden. Das können Schulgottesdienste, Seniorenmessen und Andachten sein. Der zweite Kooperationsvertrag wird zwischen dem Verein und der Stadt Straelen abgeschlossen. Hier geht es um den städtischen Zuschuss von jährlich ebenfalls 5000 Euro sowie um Termine, die sich der Stadt beziehungsweise der Kulturring Straelen reservieren. Der Kirchenraum reicht für etwa 70 Sitzplätze. Denkbar sind laut Holzweiler dort beispielsweise Lesungen, Ausstellungen und kleine Konzerte. Der Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht Geldern ist eine weitere notwendige Formalie. Außerdem will der Verein das Finanzamt bitten, seine Gemeinnützigkeit anzuerkennen.