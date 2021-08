Kultur in Geldern : Theaterspaziergang in Geldern

Geldern Fünf Ensembles sind bei der Veranstaltung am 21. August dabei. Start ist am Refektorium. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein Erfolg.

Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt im Vorjahr findet am Samstag, 21. August, der diesjährige Theaterspaziergang in Geldern statt. „Erneut werden fünf freie Theater vom Niederrhein auf Straßen und Plätzen in Geldern Ausschnitte aus ihren Programmen zeigen“, kündigt Rainer Niersmann, Tourismus- und Kulturbüro-Leiter in Geldern, an. „Die einzelnen Auftritte dauern jeweils 15 bis 20 Minuten und werden im Rahmen eines geführten Spaziergangs zeitlich versetzt präsentiert, sodass in einem etwa zweistündigen Rundgang alle teilnehmenden Theater und deren Präsentationen besucht werden können.“