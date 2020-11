Kostenpflichtiger Inhalt: Sport in Wachtendonk : Wachtendonks Tennisspieler ziehen um

In der Traglufthalle auf dem Vereinsgelände Achter de Stadt (v.l.): Christoph Andratschke, Uwe Siebgens, Thomas Rosenkranz und Josef Goetzens. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Der Tennisclub will seine Anlage von Achter de Stadt in die Laerheide verlegen. Das Konzept ist mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt und wird am Donnerstag im Planungsausschuss beraten. Zügig soll es gehen.