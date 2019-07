Landwirtschaft : Gärtner laden auf ihre Höfe ein

Vier Gartenbaubetriebe aus Straelen präsentieren beim "Tag der offenen Höfe" ihre Produkte. Foto: Linßen

Regionale Gartenbauer stellen sich am Sonntag, 14. Juli, vor. Es gibt Routen für Radler und Fußgänger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, 14. Juli, nehmen vier Gartenbaubetriebe in Straelen und vier Anbauer aus Geldern, Wachtendonk und Rheurdt am „Tag der offenen Höfe“ teil. Die Besucher können ab 10 Uhr sehen, schmecken und ausprobieren.

Die Initiative kommt von Edeka Rhein-Ruhr. Damit lädt das Handelsunternehmen die Kunden ein, die Anbieter für die Marke „Mein Land“ in ihren Betrieben zu besuchen und ihnen über die „Schulter zu schauen“.

Info Freier Eintritt und noch mehr Betriebe Kein Eintritt Der Eintritt ist überall frei, und Parkmöglichkeiten für Fahrrad und Auto, reichlich vorhanden. Weitere Bei dem „Tag der offenen Höfe“ machen auch noch die Betriebe Theo Germes, Damm 31, sowie die RPZ GmbH, Milchweg 66, beide in Geldern, mit. In Wachtendonk ist Josef Hoffmann auf dem Ribbrocker Weg 2 dabei und in Rheurdt Andreas Pottbäcker, Kengen 39.

Die Route für die Radfahrer ist insgesamt 44 Kilometer lang, für Wanderer beträgt die Strecke 13 Kilometer. Nach Aussage des Unternehmens soll sie ausführlich gekennzeichnet werden. Das Team vom Stadtmarketing Straelen aus dem Rathaus unterstützt die Veranstaltung, und das Straelener Blumenmädchen Carolin Canders wird jedem Betrieb einen Besuch abstatten und „blumige Grüße“ aus Straelen an die Gäste verteilen.

Vier Betriebe aus Straelen nehmen am „Tag der offenen Höfe“ am Sonntag teil und stehen für die Vielfalt der Produkte. Christian Filla und Joachim Raedt sind beide in Straelen-Boekholt ansässig, der Betrieb von Matthias Draek ist in Holt, und Johannes Hillebrands und Marcus Teeuwen produzieren ebenfalls in Holt Gemüse.

Gemüse vom „Raedthof“ in Boekholt gibt es ganzjährig. Joachim Raedt wohnt mit seiner Familie auf dem elterlichen Vierkanthof. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein baut er auf 110 Hekar im Freiland Mini-Spinat, Stauden-Sellerie, Pflücksalat und Feldsalat an. Im Winter ist er einer von wenigen Betrieben, bei dem Grünkohl, küchenfertig verpackt, vermarktet wird. Zu finden ist der „Raedthof“ an der L 39, Wankumer Straße, in Straelen-Boekholt, auf dem Weg zur A 40, Anschlussstelle Wankum.

Der Betrieb von Christian Filla liegt nur einen Steinwurf entfernt auf dem Kortweg 9 in Straelen-Boekholt. Die Familie Filla produziert ganzjährig Topfpflanzen auf 1,6 Hektar unter Glas und im Freiland an. In den Monaten Mai bis September werden auf 5000 Quadratmeter zusätzlich Mini-Gurken für „Mein Land“ produziert. Auf dem Gelände befindet sich auch ein Schaugarten für die Firma Selecta.

Den Betrieb von Matthias Draek gehört zum Verbund der „Niederrheinischen Tomatengärtner“. Der Besucher findet ihn an der L 361, der Kevelaerer Straße in Straelen-Holt, im Holter Feld 48. Dort werden auf acht Hektar Rispentomaten unter Glas kultiviert. Die Tomatenpflanzen werden bis zu 15 Meter lang. Sie werden von Hummeln bestäubt und von Nützlingen von Schädlingen frei gehalten. Es werden Tomaten der Sorten Roma, Coctail und Cherry angebaut und in der betriebseigenen Verpackungshalle verkaufsfertig für die Märkte verpackt.

Johannes Hillebrands und Marcus Teeuwen betreiben gemeinsam einen Gartenbaubetrieb für Gemüse An der Molkerei 10 in Auwel-Holt. Auf 6000 Quadratmeter werden Minigurken angebaut, die sich in Qualität und Geschmack besonders auszeichnen. Auf Bestellung werden diese Gurken auch als „Herzgurken“ produziert. Um das ganze Jahr liefern zu können, müssen die Pflanzen drei Mal im Jahr erneuert werden. Es wird kohlendioxid-neutral mit Holzhackschnitzeln geheizt. Ein weiteres Standbein ist der Anbau von Kohlrabi im Freiland auf 70 Hektar. Als einige von wenigen Betrieben, haben sie auch Süßkartoffeln im Sortiment. Neuerdings gibt es feldfrisches Gemüse auch am Betrieb „An der Molkerei 10“ in der beliebten „Gemüsekiste“.

Alle Betriebe haben für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt.