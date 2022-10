Großprojekt in Straelen : Der „Gemüseplatz“ füllt sich langsam

Am „Gemüseplatz“ wird gerade ein neues Wohngebiet erschlossen, fünf Gebäude sind schon bezugsfertig. Foto: Norbert Prümen

Straelen Lange tat sich auf dem großen Gelände zwischen Großmarkstraße, Hans-Tenhaeff-Straße und An der Bleiche in Straelen nicht viel. Jetzt wachsen in dem Gebiet die Häuser in die Höhe. Abschnitt zwei wird gerade erschlossen.