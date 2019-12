Finanzpolitik in Straelen : Zwei Fraktionen tragen Straelens Etat

Straelen Überraschung in der letzten Sitzung des Stadtrates für dieses Jahr: Neben der CDU stimmt auch die SPD dem Haushaltsentwurf für 2020 zu. Freie Wähler, GO/Grüne und FDP kritisieren Bürgermeister und Mehrheitsfraktion.

Mit einer Tradition in Straelen ist bei der Ratssitzung am Dienstagabend gebrochen worden. Nicht nur die CDU-Mehrheitsfraktion trug den Entwurf für die Haushaltssatzung. Auch die Sozialdemokraten stimmten dem Zahlenwerk für 2020 zu. So überraschend das Ja von der SPD war, so harsch war die Kritik von Freien Wählern, GO/Grünen und FDP an der Finanzpolitik der Christdemokraten und von Bürgermeister Hans-Josef Linßen (CDU).