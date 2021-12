Sport in Geldern : Preise im Parkbad werden erhöht

Geldern Der Sportausschuss Geldern beschloss eine Anhebung, die erste seit zwölf Jahren. Überlegungen für einen dritten Sportplatz in Geldern scheinen vom Tisch zu sein.

Das Thema, einen dritten Sportplatz in Geldern zu bauen, scheint vom Tisch zu sein. Tatsache ist, dass der Verein Rot-Weiß Geldern ohne eine brauchbare Sportanlage dasteht und seinen Trainings- und Spielbetrieb nur in Kooperation mit dem GSV Geldern auf der Anlage am Holländer See abwickeln kann. Doch das kann keine Dauerlösung sein, so die gängige Meinung in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses. Die Erwägung einer Zwei-Platz-Lösung, bei der die Anlage am Naturrasenplatz eine umfangreiche bauliche Aufwertung erhalten müsse, machte die Runde.