Kinder in Straelen : Spielplatz Nettesheimstraße auf Kurs

Das neue Schiff auf dem Spielplatz an der Nettesheimstraße in Straelen kann ab der nächsten Woche benutzt werden. Vorher muss der TÜV das Gerät abnehmen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Ein großes Holzschiff ist das neueste Gerät auf dem Spielplatz an der Nettesheimstraße. Der Verein ist zufrieden mit dem Erreichten und lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt. Aber es ist noch einiges zu tun.

Es liegt auf Dock. Noch fehlen einige Teile, doch bald schon kann es „in See“ stechen. Sein Ozean ist der Spielplatz an der Nettesheimstraße in Straelen. Und das Meeresfahrzeug aus Robinienholz bildet als neuestes Spielgerät dort das Zentrum. Und ist ein Grund für den Spielplatzverein, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Da herrscht große Zufriedenheit. „Es läuft, wie wir uns das gedacht haben“, blickt Vorsitzende Cornelia Janßen auf die vergangenen elf Monate zurück. Nachdem die Initiative den Ratsbeschluss, den Spielplatz auslaufen zu lassen, abgewendet hatte, übernahm sie das Gelände an der Nettesheimstraße Ende 2018 mit dem Ziel, daraus einen inklusiven Mehrgenerationenplatz zu machen. Der Verein bildete sich im März 2019 und hatte so die Möglichkeit, auf Sponsorensuche zu gehen. Denn die geplante Neugestaltung war und ist ohne finanzielle Unterstützung nicht zu stemmen.

Einiges an Ausstattung ist schon aufgebaut worden. Ein Landschaftsgärtner legte die Wege und die ebenerdige Terrasse neu an. Auch eine Boulebahn gibt es jetzt. Die Schaukel war dank des Niersfundings der Volksbank an der Niers möglich. Weitere große Sponsoren sind Fiat Meyers – von wo nach dem 300-jährigen Firmenjubiläum eine erkleckliche Summe floss, die auch in dem Schiff steckt – Futura Flowers, Janßen Contect, der Verein „Liebenswertes Straelen“ und die Sankt-Martinus-Stiftung. Hinzu kommen viele kleinere Geldgeber.