Start ins neue rotarische Jahr Cordula Dohmen führt Rotary-Club Geldern

Zum 1. Juli beginnt für die Rotary-Clubs in aller Welt das neue „rotarische“ Jahr. Turnusgemäß wechseln dann auch die Verantwortlichkeiten in den Ämtern. Beim Rotary-Club Geldern übergab Johannes Janhsen aus Kessel, Vorstand der Volksbank an der Niers, die Präsidentenkette an Cordula Dohmen.