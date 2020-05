Folgen von Corona für den Tourismus am Niederrhein : Die große Leere auf Sevelens Reisemobilstellplatz

Sevelen Seit dem 18. März ist der Wohnmobilpark Hexenland in Sevelen für den Tourismus geschlossen. Grund ist der Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Theo Dammertz hofft auf ein schnelles Ende der Maßnahme.

Jeden Tag erhält Stellplatzbetreiber Theo Dammertz Anfragen von Reisemobilisten, ob sie auf den Platz in Sevelen dürfen. Seit dem 18. März lautet seine Antwort: „Nein.“ Denn die Ausbreitung des Coronavirus soll verhindert werden. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen musste auch der Wohnmobilpark Hexenland in Sevelen schließen. Immer nur Absagen zu erteilen, das sei ermüdend und deprimierend, so der Stellplatzbetreiber.

Normalerweise wäre der Platz um diese Zeit ausgebucht. Die Branche boomt. „Jedes Jahr werden immer noch zweistellige Zuwachsraten erzielt.“ Aber jetzt: „Außer Leere ist nichts da“, sagt Dammertz. Nur zu beruflichen Zwecken ist das Übernachten auf dem Wohnmobilstellplatz noch erlaubt. Dafür bedarf es aber eines Nachweises des Arbeitgebers. Das Ordnungsamt überprüft das zusätzlich. Zwei Wagen stehen aus beruflichen Gründen auf dem Sevelener Platz. Eine Öffnung für touristische Zwecke ist allerdings noch nicht in Sicht. Trotzdem kommen täglich mehrere Anfragen beim Ehepaar Dammertz an.

Den Platz betreibt er seit 2005. Es gibt 34 Stellplätze, normalerweise wären die alle belegt. „Uns tut es für den Niederrhein so leid. Der ist so schön“, sagt Dammertz. „Es bringt den Menschen aus der Stadt sehr viel, hier eine Auszeit zu machen.“ Unterstützung findet er mit seiner Aussage durch Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. „Wir haben den Hilferuf von Herrn Dammertz vernommen“, sagt Kuypers. Man habe sich als Kreiswirtschaftsförderung umgehend an die entsprechenden Ministerien auf Landesebene und die Politik gewandt, um auf die Not der Stellplatzbetreiber hinzuweisen. Ähnliche Probleme, aber auch Gründe für eine schnelle Öffnung, weil die Gäste autark sind, sieht Kuypers für die Ferienwohnungen. Auch wenn er betont: „Die Situation auf Reisemobilstellplätzen ohne heimische Gastronomie ist nur die halbe Miete.“ So sind die Reisemolbilisten, sollte es eine Öffnung der Stellplätze geben, ohne gleichzeitiges Öffnen der Gastronomiebetriebe erst einmal komplett Selbstversorger.