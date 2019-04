Issum : Kreative Ideen gesucht für Issums Fassadenwettbewerb

Issum Viel weiße Fläche strahlt dem Besucher entgegen, der den Platz An de Pomp in Issum betritt. Das soll sich ändern. Die große freie Fläche hat den Heimat- und Verkehrsverein dazu inspiriert, einen Fassadenwettbewerb auszurufen.

Seit vergangenem Jahr findet von Frühjahr bis Herbst außerdem ein Feierabendmarkt mit Musik und Angeboten aus verschiedenen Vereinen statt. Auch das wird gut angenommen. Aber ansonsten ist es eher ruhig auf dem Areal. Mit den Wandgemälden an den sich gegenüber liegenden Häusern Gelderner Straße 9 und 13 soll ein bisschen mehr Leben reinkommen, hoffen die Initiatoren des Heimat- und Verkehrsvereins. Die Hauseigentümer sind damit einverstanden und sitzen auch in der Kommission.

Gesucht werden Anregungen aus der Bevölkerung. „Es gibt viele Geschmäcker“, sagt Greitemeier. Deswegen sei so ziemlich alles denkbar, zum Beispiel eine Szene aus Issum, ein verschwundenes Gebäude oder eine moderne Illusionsmalerei. Das Motiv kann als Zeichnung, Foto, als Beschreibung, digital oder auf Papier erfolgen. Vorschläge für den Wettbewerb können bis zum 31. Mai bei dem Empfang des Rathauses oder per Mail an info@hvvissum.de abgegeben werden.