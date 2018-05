Issum : Der neue Pächter für Issums Bürgersaal

Issum Torsten Pauli übernimmt ab 1. Januar 2019 den Posten von Athanasious Tsitsioulas. Pauli betreibt schon die Gastronomie im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Er setzt auf Tradition und neue Ideen.

Für Issum ist er wichtig, das steht für Bürgermeister Clemens Brüx außer Frage. Der Bürgersaal am Vogt-von-Belle-Platz ist so etwas wie das Wohnzimmer, die Feierstätte, da wo relativ große Veranstaltungen stattfinden. Zum Ende des Jahres hat der bisherige Pächter, Athanasious Tsistioulas, gekündigt. Er bleibt den Issumern aber als Gastronom des "Linnewäwers" erhalten.

Nun steht sein Nachfolger für den Bürgersaal fest: Torsten Pauli. Seit 17 Jahren führt er die Eventgastronomie im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus. Nicht zuletzt aufgrund der Referenzen sei auch der Politik die Entscheidung für Pauli nicht schwergefallen, sagt Brüx. Die Entscheidung fiel im Haupt- und Finanzausschuss. Insgesamt habe es drei Bewerber gegeben, man habe den Weg über die normale Ausschreibung gewählt.

Im Zuge der Vertragskonkretisierungen blieb Pauli übrig. Der freut sich über seine neue Aufgabe. Er beschreibt sich selber als bodenständig und möchte die Traditionsveranstaltungen im Bürgersaal beibehalten. Vor Jahren war er selbst einmal zu Gast in "Issums Wohnzimmer", bei einer Veranstaltung der Frisörinnung. Damals ging es um aktuelle Frisurentrends mit der passenden Mode, er hat seine Frau, die selbstständige Frisörin ist, begleitet. "Das habe ich noch gut in Erinnerung, weil es eine sehr gelungene Veranstaltung war", sagt der 50-Jährige.

Um nicht betriebsblind zu werden, schaut er sich gerne bei Events in der Nachbarschaft um. "Mal über den Tellerrand hinausschauen", nennt er das. Ohnehin habe er bei Issum ein gutes Hintergrundgefühl, das könne vielleicht auch an der tollen Brauerei liegen, die der Ort zu bieten hat. "Als Gastronom ist man von so etwas ja begeistert." Er weiß auch, dass sich die Gastronomieszene stark gewandelt hat. Er spricht vom Sterben der Eckkneipen und davon, dass Veranstaltungsgastronomie wie Cafés und Restaurants hingegen noch eine Chance haben. "Die Leute suchen ein Veranstaltungshaus", sagt Pauli.



Und das möchte er mit dem Bürgersaal in Issum, und mit dem Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer, weiterhin bieten. Das Repertoire reicht von den Traditionsveranstaltungen, in Issum sind das zum Beispiel die Karnevalssitzungen von "Ko&Ka" bis hin zu Hochzeitsgesellschaften und Beerdigungskaffeetrinken. Als Eventgastronom biete er vom Catering bis zum roten Teppich für das Hochzeitspaar und der Organisation der Blumendekoration das ganze Drumherum an. Beleben möchte er in Issum die Kabarettveranstaltungen.

Wichtig ist Torsten Pauli die räumliche Trennung zwischen Kevelaer und Issum, so dass man sich, was mögliche Nutzer angeht, nicht ins Gehege kommt. In Issum möchte er auch ein eigenes Team aufbauen. Gerne können diejenigen sich bei ihm melden, die bereits in der Vergangenheit bei Veranstaltungen im Bürgersaal mitgeholfen haben, aber genauso ist der zukünftige Bürgersaal-Betreiber an neuen Kräften interessiert.

"Wir freuen uns, dass wir in Issum weiter wachsen können", sagt Pauli. "Wir müssen wachsen können, um guten Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Wir wollen durch Wachstum sichere Arbeitsplätze schaffen." Schon jetzt finden Abstimmungen mit dem bisherigen Pächter statt, damit Veranstaltungen für das kommende Jahr wie geplant stattfinden können. Baulich wird aus Schallschutzgründen die Decke beim Bürgersaal neu gestaltet. "Ansonsten ist der Bürgersaal in Schuss", sagt Brüx. Und in Issum kann weiter gefeiert werden.

(RP)