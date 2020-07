Discounter für Geldern : Neuer Aldi-Markt am Ölberg öffnet nächste Woche

Geldern Die Filiale im Gelderner Süden wird nach fünf Monaten Bauzeit eröffnet. Es handelt sich um einen der größten Aldi-Märkte der Region. Wir haben alle Infos zur Eröffnung.

Die Stele mit der Aufschrift „Herzlich willkommen“ steht schon seit einiger Zeit. Am 16. Juli um 8 Uhr öffnen sich die Türen aber wirklich. Dann steht der neue Aldi-Markt am Ölberg in Geldern als Einkaufsstätte zur Verfügung. Auf dem knapp 6600 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem sich zuvor ein Getränkemarkt befand, wurde die Filiale in rund fünf Monaten Bauzeit errichtet. Die Übergabe an den Mieter erfolgte bereits am 30. Juni.