Issum : Der Issumer Feierabendmarkt im Juli wird jeck

Issums Prinz Pöksken steht beim Feierabendmarkt im Juli im Mittelpunkt eines Malwettbewerbs. Foto: Bianca Mokwa

Issum Issum feiert im Juli Karneval – zumindest ein bisschen. Denn wenn am Mittwoch, 10. Juli, wieder ein Feierabendmarkt am Platz An de Pomp startet, übernimmt die Ko&Ka Spielschar 1954 das Zepter.

Der Karnevalsverein feiert in diesem Jahr seine Jubiläumssession. Entsprechend lautet das Motto „1,9,5,4 – 66 Jahre feiern wir“.

Die Kinder können an diesem Tag bei den Funken der Ko&Ka-Tanzgarde die schönsten Bilder von „Prinz Pöksken“ malen. Für die Erwachsenen gibt es ein Gewinnspiel mit Fragen zur Geschichte des Vereins. Zu gewinnen sind Karten für die Jubiläums- und Seniorensitzungen im kommenden Jahr.

Ein Höhepunkt ist für etwa 18.15 Uhr angekündigt, wenn die neuesten Mitglieder des Vereins, die Ko&Ka-Zappelfüße, ihren ersten Auftritt haben. Ein DJ sorgt für Gute-Laune-Musik. Zudem bietet der Verein neben den Infoständen auch Schmörkes mit Kartoffelcreme an. Der Erlös des Feierabendmarkts kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute. Mit im Boot und vor allem mit drei eigenen Booten dabei ist die Wassersportgemeinschaft Gelderland (WSG) 1970. Als direkter Nachbar zur Issumer Gemarkung sind viele Issumer Mitglied bei der WSG. An verschiedenen Infoständen können die Besucher alles zu den Bereichen Segeln, Tauchen, RC-Segeln (ferngesteuerte Modellsegelboote) sowie Stand-Up-Paddling erfahren. Auch über die Einzelheiten zur Ausbildung für Segeln und Tauchen informiert die WSG. Ferner stellt der Sportverein drei Exemplare unterschiedlicher Bootsklassen vor. Bei einem Quiz gibt es eine Ausbildung für einen Sportsführerschein Binnen, einen Tauchschein Bronze oder einen Jüngstensegelschein zu gewinnen. Auch für die jungen Besucher gibt es ein spannendes Programm: Kinder haben die Möglichkeit, Armbänder mit Seemannsknoten oder schwimmbare Schlüsselanhänger anzufertigen. Auch einen Saftausschank wird es hier geben.