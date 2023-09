Zum Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt Der Nabu in Geldern verleiht wieder Saftpressen

Die Ausleihe der Saftpressen und Dörrgeräte kostet beim Nabu 15 beziehungsweise 30 Euro (plus 100 Euro Kaution) und bedarf einer vorherigen Reservierung per E-Mail an Streuobst@nz-gelderland.de oder per Telefon unter 02838 96544. Zum vereinbarten Termin können die Presse und die Utensilien in Kapellen im Naturschutzzentrum Gelderland am Kapellener Markt 2 abgeholt werden.