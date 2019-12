Konzert in der Lise-Meitner-Aula Geldern : Musikverein Walbeck mit Fernsehmelodien-Quiz

Geldern Mit Blasmusik funktioniert auch der Pop der 80er Jahre. Das zeigte der Musikverein Walbeck am Sonntag bei seinem Konzert in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums. Mit Liedern von Nena wurden die Gäste zum Staunen gebracht.

Nach der Pause stellte Jugendwart Marvin Bergers die Bläserklasse unter Leitung von Gerd Verhoeven vor. Die jungen Musiker spielten sich mit der „Easy Barock Suite“ und „Pirates of the Caribbean“ in die Herzen der Gäste. Dann bekamen sie Verstärkung von den Großen, und es erklang „In der Weihnachtsbäckerei“. Dazu hatten die Kinder des Mühlenkindergartens Walbeck eine besondere Choreographie. Nach der Filmmelodie von Winnetou wurde es weihnachtlich. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, Leonard Cohens „Hallelujah“ und „An Christmas Auld Lang Syne“ versetzten die Zuhörer in eine besinnliche Stimmung. Mit „Hark, The Heralds Tuba Sing“ konnten Klaus Bergers und Matthias Bremkens als Solisten zeigen, dass eine Tuba im Orchester mehr sein kann als nur der Taktgeber auf der Eins.