Blaskonzert in Straelen : Schöne Klänge von „Cäcilia“

Blaskonzert in Straelen

Straelen Der Straelener Musikverein bot in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul ein schönes Adventskonzert. Die 35 Musiker und ihr Dirigent Christoph Niersmann spielten ein Programm von Klassik über Musical bis Rock.

Einen adventlichen Hochgenuss musikalischer Art bescherte der Musikverein „Cäcilia“ den Gästen in der voll besetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul am vierten Adventssonntag. Im Altarraum hatte das Orchester sich mit den Instrumenten aufgebaut, umrahmt von großen Weihnachtsbäumen und dem angestrahlten Hochaltar.

Die 35 Musiker unter der Leitung von Dirigent Christoph Niersmann ließen akustisch die Gladiatoren beim „Festlichen Einzug“ in die Arena beziehungsweise den Kirchenraum einmarschieren. Mit einem großen Klangkörper eröffneten sie das festliche Konzert, das auf das Feinste auf das Weihnachtsfest einstimmte. Die perfekte Akustik der großen Kirche ließ jeden Ton bis in die letzte Reihe erklingen.

Musik und kurze Weihnachtsgeschichten, die von verschiedenen Lektoren vorgetragen wurden, wechselten sich ab. Manche machten das Publikum nachdenklich, andere regten zum Schmunzeln an. Insbesondere passte das „weibliche“ Thema „Und was soll ich anziehen?“ perfekt in diese Zeit.