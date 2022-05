Festival in Herongen : Das „Woodstock der Blasmusik“ kommt

Beim „Woodstock der Blasmusik“ im österreichischen Orth spielten die „Fäaschtbänkler“ 2019 vor 85.000 Zuschauern. Foto: Tissen Foto: Tissen

Herongen Der Musikverein Herongen organisiert ein besonderes Festival. Nach der Absage 2021 soll es nun stattfinden. Auf dem Festplatz an der Bürgerhalle spielen am 9. Juli vier Formationen, die für ein außergewöhnliches Hörerlebnis sorgen.

Gefühlt tausende Arbeitsstunden hat der Musikverein Herongen im vergangenen Jahr in die Vorbereitung von „Brazzbeatz“ gesteckt. Das „Woodstock der Blasmusik“, bei dem Jahr für Jahr im österreichischen Orth 85.000 Menschen den Musikern auf der Bühne zujubeln, wollten die Heronger von der Donau an die Niers holen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte letztlich die musikalische Großveranstaltung am Niederrhein. „Aufschieben oder abblasen?“, fragten sich die 65 Aktiven des Heronger Musikvereins. Sie entschieden sich für die erste Variante, jetzt unternehmen sie einen neuen Anlauf für „Brazzbeats“.

Denn die Begeisterung der Musiker über das, was sie 2019 bei einem Vereinsausflug mit 45 Männern und Frauen in Orth erlebten, gerade mal 30 Kilometer von Passau entfernt, hält an. Vereinsvorsitzender Andreas Tissen schwärmt von der Festivalatmosphäre und den musikalischen Höchstleistungen der dort auftretenden Bands. „Damals haben wir gedacht: Das müsste man in Herongen auch haben.“ Jetzt soll es klappen.

Sabrina Hoffmann und Andreas Tissen freuen sich auf die Bands, die im Juli in Herongen auftreten. Foto: Klatt Foto: Klatt

Info Eintrittskarten gibt es im Internet Was Brazz-Beatz Wann Samstag, 9. Juli, ab 13 Uhr Wo Festplatz an der Bürgerhalle Herongen Tickets 29 Euro auf www.ticket-straelen.de und www.brass-beatz.de

Die Heronger haben versucht, für ihr Festival wieder die vier Gruppen zu bekommen, die auch für 2021 vorgesehen waren. Bis auf eine Ausnahme hat das auch geklappt. „Die Formation ,Brasserie‘ ist leider rausgefallen, wegen Terminschwierigkeiten“, erklärt Tissen. Acht Stunden Live-Musik bekommt das Publikum am 9. Juli an der Bürgerhalle Herongen geboten. „Brazzbeatz“ werde, so Tissen, deutlich machen, dass die Blasmusik in Österreich, der Schweiz und in den süddeutschen Bundesländern einen ganz anderen Stellenwert hat als in unserer Region.

Und die Bands von dort haben „Bock, in Norddeutschland zu spielen“, hat Tissen erfahren, wobei er über die geografische Einordnung Herongens seitens der südlichen Musiker schmunzeln muss. „Wir haben immer wieder Anfragen von Gruppen aus Österreich und der Schweiz.“

Beim „Brazzbeatz“ sind vier Formationen aus vier Ländern dabei. Jede spielt rund zwei Stunden. Den Anfang macht um 13.45 Uhr die niederländische „Böhmerwaldkapel“. Die Blaskapelle aus dem Süden Limburgs kommt mit ihrem auf Ernst Mosch und der böhmischen Musik basierenden Repertoire der Vorstellung von herkömmlicher Blasmusik noch am nächsten. Deutlich modernere Klänge liefern „Southbrass“ aus Österreich ab 16.30 Uhr und „Skaver“ aus Deutschland ab 19.15 Uhr.

Schluss- und Höhepunkt des Heronger Festivals sind ab 22 Uhr die „Fäaschtbänkler“ aus der Schweiz. Das Quintett spielt mit einer für Volksmusik eher ungewöhnlichen Instrumentierung einen Pop-Sound, der sich in den vergangenen Jahren im Studio und auf unzähligen Bühnen entwickelt hat. Beliebt sind sie im Radio und Fernsehen in ihrem Heimatland, aber auch in Österreich und Deutschland. Und im Internet sind die „Fäaschtbänkler“ Klick-Könige: Ihr Song „Can You Englisch Please“ wurde mehr als 19 Millionen Mal auf Youtube geklickt.

Der Auftritt der vier Bands beim „Brazzbeatz“ hat sich schon herumgesprochen. Wie Tissen und Vorstandsmitglied Sabrina Hoffmann berichten, gibt es Kartenbestellungen aus den Benelux-Ländern, aus Dachau, Regensburg, Kiel und Usedom. 3000 Zuschauer können beim Festival dabei sein. Ihnen wird auf dem Festplatz eine 60 Quadratmeter große Bühne geboten, die an beiden Seiten mit jeweils einem 16 Quadratmeter großen Fernseher bestückt ist. Gegen Hunger und Durst gibt es einen Bofrost-Foodtruck, einen Burger-Truck, eine Pommesbude, einen Grill, Brezel, Crêpes, Kaffee, zwei Bierpavillons und eine 20 Meter breite Theke.

„Wir bekommen tolle Unterstützung durch hiesige Firmen“, freut sich der Vorsitzende des Heronger Musikvereins. Die Volksbank an der Niers stellt Zahlungsterminals auf für das bargeldlose Zahlen mittels Tokens. Die Firma Tecklenburg ist Hauptsponsor. Ein weiterer großer Sponsor ist die Warsteiner-Brauerei.