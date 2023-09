Besonderes Angebot in Kerken Familientag für Kita-Kinder bei den Modellfliegern

Die Clubmitglieder hatten verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Kinder betätigen konnten. Am Sicherheitszaun war eine Reihe von Luftballons aufgehängt, die mit Wurfgleitern, an deren Nase eine Nadel angebracht war, zum Platzen gebracht werden sollten. Das Zielen war für die Kinder gar nicht so leicht, umso größer die Freude, wenn bei einem Treffer der Ballon mit einem lauten Knall zerplatzte. An einer anderen Station konnten die Kinder kleine Wurfgleiter aus Depron zusammenkleben und dann in die Flugerprobung gehen. Das machte großen Spaß, zumal die Modelle robust waren und auch etwas heftigere Landungen klaglos wegsteckten. Auch kleinere Modelle zum Zusammenstecken standen zur Verfügung. Erstaunlich, wie geschickt die Kinder mit den Materialien umgingen. Natürlich bereitete auch die Bemalung der Modelle viel Freude.