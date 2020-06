Intensive Bürgerbeteiligung ist geplant : Straelens Markt soll noch schöner werden

STRAELEN „Behutsam“ soll der zentrale Ort der Innenstadt weiterentwickelt werden. Intensive Bürgerbeteiligung ist vorgesehen. Die Umgestaltung ist Teil des in Straelen schon im Jahr 2016 erarbeiteten Handlungskonzeptes für die Innenstadt.

Er ist das Schmuckstück der Stadt Straelen und Ziel unzähliger Radtouren: Um den zentralen Marktplatz mit viel Gastronomie beneiden vielen Kommunen die Blumenstadt. Doch was gut ist, kann immer noch besser werden, meint man in Rat und Verwaltung. Und so soll der Platz weiter aufgewertet werden. „Behutsam“, betont Bürgermeister Hans-Josef-Linßen und mit intensiver Bürgerbeteiligung.