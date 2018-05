Straelen : Der Mann aus der Stadt des Salzes

Tadeusz Zatorski ist im Europäischen Übersetzer-Kollegium Straelen zum wiederholten Male zu Gast. Foto: Theunissen

Straelen Tadeusz Zatorski ist aktueller "Translator in Residence" im Europäischen Übersetzer-Kollegium. Sein Geburtsort Bochnia zählt wegen seines Bergwerks zu den Unesco-Welterbestätten.

Von Yvonne Theunissen

Seine Amtszeit als "Translator in Residence" hat Tadeusz Zatorski ungefähr zur Hälfte absolviert. Seit Karsamstag füllt der Mann aus Polen diese vor allem repräsentative Aufgabe im Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) an der Kuhstraße in Straelen aus. Drei Monate lang lebt und arbeitetet er im EÜK.

Zatorski wurde 1960 in Bochnia geboren. "Ein guter Jahrgang", wie er selbst scherzend befindet. 1983 beendete er sein Studium der Germanistik an der Jagiellonen-Universität in Krakau und an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Nach einigen Jahren als Lektor für Deutsch an der Universität und an der Sportakademie in Krakau startete er 2001 seine Arbeit als freiberuflicher Übersetzter: "Da kamen ein bisschen Zufall, ein bisschen Schicksal und ein bisschen Notwendigkeit zusammen." Seitdem übersetzte er 20 Bücher aus dem Deutschen ins Polnische. Sein Hauptinteresse gilt dabei älteren Werken. 2012 promovierte er an der Philologischen Fakultät der Universität Danzig.

Mit nach Straelen hat er zwei Bücher gebracht. Während seine Arbeit am "Versuch über das Tragische" von Peter Szondi noch in vollem Gange ist, beschäftigt ihn bei "Shakespeares Mädchen und Frauen" von Heinrich Heine bereits der Feinschliff wie die Erläuterungen zum Text und das Vorwort: "Deshalb ist mir diese Bibliothek hier so wichtig, hier kann man super Dinge finden." Das gelte auch für die Uni-Bibliothek in Düsseldorf.

Seinen Tagesablauf beschreibt er so: "Die meisten Übersetzer sind Nachtarbeiter, ich bin es nicht. Ich stehe um sechs Uhr auf und frühstücke in unserer Küche, dem Herzstück des Hauses. Dann mache ich mich an die Arbeit. Abends wird oft in der Küche gefeiert, geplaudert, gesprochen. Bei schönem Wetter fahre ich Fahrrad." Der Niederrhein sei für ihn ein Radfahrerparadies mit den schönen Radwegen und der flachen Landschaft: "Ich fahre manchmal 40 bis 50 Kilometer am Tag. Man braucht sich nicht anzustrengen."



Seine Heimatstadt, etwa 40 Kilometer östlich von Krakau am Fluss Raba gelegen, hat gut 30.000 Einwohner. Überregional bekannt ist Bochnia durch sein Salzbergwerk, das 2013 in die Unesco-Liste der Welterbestätten aufgenommen wurde. Bereits 1248 wurde dort Salz entdeckt, was die Bochnia zu Reichtum verhalf. Heute wird es nur noch zu kosmetischen Zwecken gewonnen, das Bergwerk kann aber noch teilweise besichtigt werden. Der Bodenschatz war sogar dem großen Immanuel Kant eine Erwähnung wert. Und Kaspar Graf von Sternberg informierte Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief vom 4. August 1823 detailliert über die "Salzformationen".

Bochnia ist auch die Heimat des Aphoristikers Gabriel Laub, der dort 1928 geboren wurde und, weil Jude, mit seiner Familie 1939 fliehen musste. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 floh Laub nach Hamburg, wo er seine Sammlung in deutscher Sprache veröffentlichte. Zatorski sagt über ihn: "Sprachen kann man erlernen, aber Schriftsteller in einer fremden Sprache zu werden, das ist wirklich bewundernswert."

Im EÜK ist Zatorski zum neunten oder zehnten Mal zu Gast. Manchmal komme er alle zwei oder drei Jahre nach Straelen, manchmal auch jährlich. Selbst in einer Kleinstadt geboren, lebt er zwar teilweise in Krakau, kann dem Kleinstadtleben aber viel abgewinnen: "Ich fühle mich hier viel besser, wo man zu Fuß alles erreichen kann. Schön ist es hier, wirklich."

