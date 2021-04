Archäologie im Kreis Kleve : Wie Bodenfunde Geschichte erzählen

Niederrhein Der Landschaftsverband Rheinland präsentiert sehenswerte Entdeckungen aus dem Jahr 2020. Darunter sind auch Stücke aus Weeze und Kervenheim.

Als besonderes Angebot gibt es ab dem 9. April eine digitale Führung in der Ausstellung durch Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland, auf dem Youtube-Kanal „LVR-Bodendenkmalpflege“ zu sehen (https://t1p.de/lp7q). Erstmalig werden dieses Jahr die neuen Forschungsergebnisse und Funde des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) auch in einer digitalen Tagung für ganz Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Zusammen mit der LWL-Archäologie für Westfalen zeigt das LVR-ABR insgesamt 18 Beiträge zu paläontologischen und archäologischen Themen im Rheinland und in Westfalen. Die Videos zur „Archäologie in NRW 2020“ werden am 12. April ab 9 Uhr abwechselnd auf den beiden Youtube-Kanälen der Landesarchäologien ausgestrahlt (Näheres auf www.bodendenkmalpflege.lvr.de).

Einen erheblichen Erkenntnisgewinn zur ländlichen Besiedlung am unteren Niederrhein in den Metallzeiten (1500 v. Chr.-um Chr. Geburt) und insbesondere in der römischen Epoche (1.-3. Jahrhundert) erbrachten die archäologischen Untersuchungen in Weeze-Vorselaer. Im Vorfeld des Kiesabbaus wurden über 20 Jahre nach und nach mehrere Siedlungen und Gräberfelder freigelegt, zuletzt eine römische Ansiedlung mit Wohnstallhäusern und Brunnen. Die Menschen siedelten hier auf sogenannten Donken, flachen Erhöhungen in sumpfigem Gelände, die sich für Ackerbau eigneten. Sie wohnten nicht in Häusern römischer Bauart, wie man im Hinterland der Colonia Ulpia Traiana (Xanten) vielleicht erwarten würde, sondern in Häusern einheimischer, eisenzeitlicher Tradition – mit dem Vieh unter einem Dach. Ganz dem Römischen war man jedoch nicht abgeneigt, wie Koch- und Essgeschirr sowie seltene Metallfunde – ein Kerzenhalter und der Beschlag eines Militärgürtels – zeigen.