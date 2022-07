Neues Programm des Kulturvereins : Mit Lachen gegen die trübe Jahreszeit

Die American Drama Group Europe hat ihre Bühne wieder auf Schloss Haag. Diesmal wird „Othello“ gegeben. Foto: Terhorst Foto: Christel Terhorst

Geldern Der Kunstverein Gelderland hat sein Programm für das zweite Halbjahr 2022 vorgelegt. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Wilfried Schmickler und Nessi Tausendschön. Ein Konzert ist eine Benefiz-Veranstaltung für die Ukraine.

Der Kunstverein Gelderland hat sein Programm für das zweite Halbjahr 2022 vorgelegt. Er folgt damit seinem bewährten Rezept mit einer Mischung aus Musik, Kabarett, Theater und Bildender Kunst.

Start ist mit hochkarätigem politischem Kabarett im Festzelt auf der Boeckelt. Am Donnerstag, 18. August, ist dort Wilfred Schmickler zu Gast. Er ist mit rund 40 Jahren Bühnenerfahrung und zahlreichen Preisen einer der großen Politkabarettisten unseres Landes und präsentiert sein aktuelles Programm „Es hört nicht auf“. Ab 20 Uhr ist zu erleben, wie Schmickler einmal mehr die Verhältnisse in diesem Land gnadenlos und messerscharf analysiert und anprangert. Der Eintrittspreis im Vorverkauf liegt bei 22 Euro, ermäßigt 17 Euro, jeweils plus Gebühr. Alte Karten für diese wegen Corona verschobene Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

Info Hier gibt es Eintrittskarten Vorverkaufsstellen Bücher Keuck, Issumer Straße 15-17, Geldern sowie Bücherkoffer Derrix, Issumer Straße 63, in Geldern Bonus Bei manchen Veranstaltungen gilt der Mitgliederbonus „2 für 1“ Pandemie Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Kontakt Weitere Informationen im Internet unter www.Kunstverein-Gelderland.de

Zum 23. Mal findet das Gelderner Turmstipendium statt. Sechs Wochen leben und arbeiten zwei bis drei Künstler im und am Wasserturm und stellen im Anschluss ihre Projekte in einer Ausstellung vor. Während der Arbeitsphase ist wieder ein Schnupperabend geplant, an dem die Stipendiaten über sich und ihre Arbeit Auskünfte erteilen.

Eine Fahrt zum Schifffahrtsmuseum in Duisburg wird am Samstag, 24. September, um 11 Uhr angeboten. Für je neun Personen wird es eine Führung durch das Museum geben, bei der historische Schiffe zu besichtigen sind. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro und sind bei Anmeldung zu überweisen. Anmeldungen nimmt Renate Hermsen unter Telefon 0174 3417777 entgegen.

Zwei Freiluftveranstaltungen organisiert der Kunstverein auf Schloss Haag. Zugunsten der Ukraine-Hilfe spielt am Sonntag, 28. August, ab 18 Uhr das Sebastian-Netta-Trio, das Melodien bekannter Volkslieder mit den Traditionen von Jazz-Stilistiken vereint. Die Hälfte des Eintrittspreises von 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr wird gespendet. Zusätzliche Spenden sind willkommen.

Shakespeares Tragödie „Othello“ aus dem Jahre 1604, in der es um die großen Themen Liebe, Eifersucht und Verrat geht, wird am Dienstag, 20. September, ab 18 Uhr von der American Drama Group Europe aufgeführt. Das Ensemble war schon mehrmals zu Gast auf Schloss Haag. Seine Aufführungen in Originalsprache sind gekennzeichnet durch eine gute Portion englischen Humor. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro (14 Euro) plus Gebühr. Für Schülergruppen ab zehn Personen werden pro Person elf Euro verlangt. Für den Theaterabend im malerischen Innenhof von Schloss Haag sollten Zuschauer warme, wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, Decken und Sitzkissen mitbringen. Bei extrem schlechtem Wetter wird die Vorstellung in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums verlegt.

Mit kreativen Köpfen beim 10. Gelderner Poetry geht es am Samstag, 19. November, um 20 Uhr weiter in der Tonhalle der Kreismusikschule auf dem Boeckelter Weg 2 in Geldern. Die Live-Literatur lebt von unterschiedlichen Vorträgen der Autoren, die versuchen, mit ihren selbstgeschriebenen Texten das Publikum zu unterhalten. Am Ende wird der Titel „Gelderner Stadtmeister“ oder „Gelderner Stadtmeisterin“ vergeben. Der erfahrene Slammer Jens Kotalla aus Münster übernimmt die Moderation des Abends und gibt auch Kostproben seines Könnens. Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro (zehn Euro) plus Gebühr.

Um der trüben Jahreszeit zu begegnen, gibt es im Kunstverein-Programm im Herbst mit Musikkabarett was zu Lachen. Am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr ist in der Tonhalle Nessi Tausendschön mit „30 Jahre Zenit“ zu Gast. Begleitet wird sie von Gitarrist William Mackenzie. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 22 Euro (18 Euro) plus Gebühr. „Radio Reis – Die Hitwelle“ heißt das Programm von „Reis against the spülmaschine“. Es ist in der Aula der Liebfrauenschule am Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr zu erleben. Die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro (zwölf Euro) plus Gebühr. Das Musik-Comedy-Duo ist bekannt für komische Songparodien und gewann zahlreiche Comedy- und Kleinkunstpreise.