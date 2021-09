Kulturprogramm in Strselen : Wieder Leben auf den Bühnen in Straelen

Straelen Der Kulturring stellt sein neues Programm vor. Für Juni ist der zweite Kulturbummel geplant. Einige Veranstaltungen aus 2020 und 2021 werden nachgeholt. Premiere für „Just Kultur“ am Samstag.

Einiges, was wegen der Corona-Bestimmungen 2020 und 2021 nicht möglich war, soll in den nächsten Monaten nachgeholt werden. Etwa der Auftritt von Anna Depenbusch im Forum am 1. Oktober ab 20 Uhr, das Konzert vom Duo Recital, das sind der Pianist Roman Salyutov und die Geigerin Lea Brückner, am 7. November ab 17 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und der Kabarettabend mit Jochen Malmsheimer am 14. Januar ab 20 Uhr im Forum. Auch der Stummfilmabend „Seven Chances“ von und mit Buster Keaton sowie Klavierbegleitung von Richard Siedhoff am 22. Januar ab 20 Uhr in der Sparkassen-Schalterhalle, das Klavierkonzert mit Kenji Miura am 19. März ab 17 Uhr im Europäischen Übersetzer-Kollegium, der Auftritt des achtköpfigen Vokalensembles „Dacapella“ am 2. April ab 20 Uhr im Forum sowie das Konzert von „Das wird super“ am 14. Mai ab 20 Uhr im Forum zählen zu dieser Reihe. Ebenso die Kabarett- und Comedy-Abende mit Christoph Sieber („Mensch bleiben“ am 20. Mai ab 20 Uhr im Forum) und Jürgen B. Hausmann („Jung, wat biste jroß jeworden“ am 10. Juni ab 20 Uhr in der Bofrost-Halle) sowie das Klavierkonzert mit Danae und Kiveli Dörken am 12. Juni ab 17 Uhr auf Haus Eyll. Für diese Termine behalten alle bereits gekauften Eintrittskarten ihre Gültigkeit.