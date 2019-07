Kultur in Straelen : Kulturring Straelen will neue Struktur

Straelen Seit 51 Jahren sorgt der Kulturring in der Blumenstadt für Veranstaltungen vom Kabarett bis zum Weihnachtsmärchen. Jetzt hält er die Zeit gekommen, um die Arbeit neu zu organisieren. Dem Rat präsentiert er einen Acht-Punkte-Katalog.

In seinem Vorwort zum neuen Programmheft hatte Alexander Voigt erste Andeutungen gemacht. Kultur könne auf Dauer nicht das alleinige Anliegen von ein paar Ehrenamtlern bleiben, schrieb der Vorsitzende des Kulturrings Straelen. In einem dreieinhalbseitigen Brief an Rat und Bürgermeister wird er nun ausführlicher und deutlicher. Die Reaktionen auf das 50-jährige Jubiläum 2018 hätten gezeigt, dass der Kulturring ein Stück Lebensqualität für die Straelener sei. „Aber es ist auch immer offensichtlicher geworden, dass die Struktur des Kulturrings verändert werden muss.“

Die Verwaltung habe ihr Engagement auf Beschluss des Rates personell zurückgefahren. Statt zwei Ganztagsstellen unterstützten nur noch 1,75 Planstellen den Kulturring. „Das Ergebnis dieser Entwicklung: Die Mitarbeiter der Kulturringbüros schieben immense Überstundenberge vor sich her, die in Urlaub umgewandelt werden. Die Ehrenamtler haben so über viele Wochen keinen kompetenten Ansprechpartner, die Frustration steigt und die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtler sinkt.“ Zudem trete Wolfgang Cox, der Kulturring-Zuständige im Rathaus, voraussichtlich in drei Jahren in den Ruhestand.