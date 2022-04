Jazz in Straelen : „Intrioduction“ spielt im „Straelener Hof“

Die Musiker von „Intrioduction“ sind am 7. Mai in Straelen zu hören. Foto: Veranstalter

Straelen Der Kulturring setzt seine Jazz-Reihe fort. Bei schönem Wetter sind die Musiker draußen im Innenhof des Hotels an der Annastraße zu erleben.

Seine Reihe „Jazz im Wintergarten“ führt der Kulturring Straelen am Freitag, 7. Mai, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Hotel „Straelener Hof“ an der Annastraße 68 fort. Auf vielfachen Wunsch hat er nochmals „Harry Happels Intrioduction“ eingeladen.

Harry Happel, Autodidakt und Ausnahmetalent am Piano, gründete sein Trio 1976. Schnell war es in der holländischen Jazz-Szene etabliert und Gast auf den größten Festivals in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Die Musiker arbeiteten in den wichtigsten Jazzclubs Europas, hatten Radiosendungen und erhielten Einladungen nach Amerika, Japan und Singapur. Nach Straelen kommt Harry Happel mit seinem Sohn Sven Happel am Bass, der sich in der Jazzszene durch Konzerte unter anderem mit Wouter Hamel und Pieter de Graaf einen Namen gemacht hat, sowie Jasper van Houten, den sein filigranes Schlagzeugspiel zu Konzerten rund um den Erdball geführt hat.