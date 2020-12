Straelen : Jetzt Kultur verschenken

Vince Ebert gastiert am 18. September in Straelen. Sein aktuelles Programm heißt „Make Science Great Again“. Foto: KS

Straelen Der Kulturring macht auf sein Programm 2021 aufmerksam. Von Kabarett bis zur Klassik reicht die Bandbreite. Bei Verschiebung oder Absage wegen Corona bleiben die Karten gültig oder werden erstattet.

Kulturinteressierten Bürgern, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, empfiehlt der Kulturring Straelen, Eintrittskarten aus seinem neuen Kulturprogramm oder einen Gutschein für eine seiner Veranstaltungen zu verschenken. Der Verein bietet ein vielseitiges Programm für 2021 an: Kabarett, Comedy, A-Capella-Vokalartistik, ein Liedermacherkonzert und Klassikkonzerte.

Der unter anderem aus dem WDR und dem ZDF bekannte Kabarettist Christoph Sieber eröffnet am 30. Januar um 20 Uhr die neue Kabarettreihe des Kulturrings mit seinem aktuellen Programm „Mensch bleiben“ in der Bofrost-Halle. Wieder ist Sieber sich treu geblieben und hat erneut aufgeboten, was ihn ausmacht: den schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft.

Info Die Pandemie kann manches ändern Corona-Regelungen Da niemand weiß, wie sich die Corona-Situation im kommenden Jahr entwickeln wird, garantiert der Kulturring allen Interessierten, dass sämtliche Karten bei einer Verlegung der Veranstaltung ihre Gültigkeit behalten oder dann erstattet werden, sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müssen oder der neue Termin nicht wahrgenommen werden kann. Vorverkauf Gutscheine und/oder Karten sind in der Geschäftsstelle des Kulturrings Strae­len am Markt 11 in Straelen oder online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Auch können Tickets für die meisten Veranstaltungen in Geldern bei Bücher Keuck oder beim Bücherkoffer Derrix oder in Straelen bei Op de Hipt am Markt und beim Bürgerservice im Rathaus erworben werden.

Klassik gibt es am 6. Februar ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Straelen. Die Violinistin Lea Brück­ner und der Pianist Roman Salyutov werden als „Duo Recital“ Werke von Brahms, Schubert, Ravel, Strauß und Tschaikowsky präsentieren.

Feinste Unterhaltung verspricht der Kulturring am 5. März in der Bofrost-Halle mit dem vielfach preisgekrönten Kabarettisten Jochen Malmsheimer. Er bringt sein aktuelles Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ ab 20 Uhr auf die Bühne.

Am 19. März gibt es eine weitere Auflage der Konzertreihe „Jazz im Wintergarten“ im Hotel „Straelener Hof“. Ab 20 Uhr können sich alle Jazz-Liebhaber dort versammeln, denn der Vibraphonist Matthias Strucken wendet sich mit seiner neuen Formation, dem „Milt Jackson Project“ (MJP), mit grenzenloser Spielfreude seinem eigenen Idol Milt Jackson, dem Mitbegründer des weltberühmten Modern Jazz Quartetts, zu. Am 30. April ab 20 Uhr darf dann in der Bofrost-Halle mit Jürgen B. Hausmann wieder ausgiebig gelacht werden. Sein Jubiläumsprogramm heißt „Jung, wat biste jroß jeworden“.

Vokalartistik voller Überraschungen dürfen die Besucher am 7. Mai ab 20 Uhr im Forum im Schulzentrum Straelen erwarten. Die achtköpfige A-Capella-Formation „Dacapella“ verspricht ein Live-Konzert, bei dem das Publikum bei einer Reise durch sämtliche musikalische Stilrichtungen sowohl „Gänsehaut-Feeling“ als auch „Lachmuskel-Akrobatik“ erleben soll.

Zu Klassik auf Haus Eyll lädt der Kulturring am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr auf Haus Eyll in Straelen-Hetzert ein. Die beiden deutsch-griechischen Geschwister Danae und Kiveli Dörken werden am Klavier Werke von Chopin, Bartók und Suk sowohl solo spielen als auch ein Werk am Klavier zu vier Händen von Igor Stravinsky.

„Make Science Great Again!“, lautet das aktuelle Programm des Kabarettisten Vince Ebert. Am 18.September ab 20 Uhr wird er auf unterhaltsame Weise wieder wissenschaftliche Zusammenhänge mit den Gesetzen des Humors seinem Publikum im Forum des Schulzentrums in Straelen erklären.

Wenn Lyrik und Poesie sich zu einer Harmonie am Klavier vereinen, dann steht die Liedermacherin Anna Depenbusch aus Hamburg auf der Bühne. Am Freitag, 1. Oktober, ab 20 Uhr will sie ihr Publikum im Forum mit Songs aus ihrem aktuellem Album „Echtzeit“ verzaubern, mit dem sie deutschlandweit auf Tournee geht.

Ihr Leben ist chaotisch? Sie streiten oft? Sie schlafen kaum? Dann naht am 9. Oktober im Forum ab 19 Uhr Hilfe in Gestalt von Frieda Braun und ihrer berühmten Splittergruppe. Frieda Braun ist regelmäßig zu Gast in der „Ladies Night“ beim WDR, füllt mit ihren Soloprogrammen Hallen jeder Größenordnung und zählt inzwischen wohl zu den erfolgreichsten Kabarett-Bühnenfiguren im Land.