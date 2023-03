Diskussion im Kulturausschuss Geldern Stadtmarketing soll Werbering beerben

Die Verwaltung hat sich für eine GmbH ausgesprochen, die sich in Zukunft als Stadtmarketing auch um Veranstaltungen kümmern soll. Vorstellbar wäre zum Beispiel die Umwandlung des Gelderner Gründungszentrums in eine GmbH. Das allein werde jedoch nicht reichen, sagte der frühere Kevelaerer Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns im jüngsten Kulturausschuss, der den Bürgermeister in der Sache berät. „Wir wollen nicht nur stumpf die Veranstaltungen vom Werbering weiterführen, sondern müssen uns überlegen, wie wir Geldern insgesamt weiterbringen. Kulturveranstaltungen sind wichtig, um die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen“, sagte Bruns. „Aber jetzt haben wir die Chance, die Vermarktung so umzubauen, dass die Stadt insgesamt wettbewerbsfähig bleibt. Was macht Geldern einzigartig? Was unterscheidet sie von anderen Städten wie Kempen oder Xanten?“ Was fehlt, sei seiner Meinung nach ein übergeordnetes Vermarktungskonzept. „Mal sind wir die Landlebenstadt, mal die Drachenstadt, mal die Schulstadt, mal die Herzogstadt, mal Fairtrade-Stadt. Wir müssen all diese Facetten unter eine Marke packen.“