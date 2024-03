Ausstellung in der katholischen Kirche Geldern Der Kreuzweg aus der Sicht von Jesu

Die Ausstellung in der St.-Maria-Magdalena-Kirche wird im Rahmen eines Wortgottesdienstes mit Kommunionfeier am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr, eröffnet und endet am Dienstag, 26. März. Der Eintritt ist frei. Die Bilder können montags bis samstags von 10.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr, zusätzlich am Donnerstag, 21. März, von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24. März, von 11.30 bis 17 Uhr angeschaut werden. Schulklassen und Gruppen können die Ausstellung auch außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Anmeldung im katholischen Pfarrbüro, Telefon 02831 97670, besuchen.